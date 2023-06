Impressionnant de domi­na­tion ce mardi soir face à Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz sait très bien ce qui l’at­tend ce vendredi pour une place en finale : un certain Novak Djokovic et ses 22 titres du Grand Chelem au compteur.

Le duel tant attendu depuis le tirage au sort aura donc bien lieu et si les fans trépignent déjà d’im­pa­tience, c’est égale­ment le cas du numéro 1 mondial qui a visi­ble­ment hâte d’en découdre.

« C’est vrai que depuis le tirage au sort, tout le monde s’at­ten­dait à ce match, à cette demi‐finale contre Novak. Moi aussi. Je veux vrai­ment jouer ce match. J’ai telle­ment hâte de l’af­fronter que je ne vais pas arrêter d’y penser lors des prochains jours. Depuis l’année dernière, je veux vrai­ment rejouer contre Novak. Vous savez, nous jouons tous les deux à un excellent niveau et, comme je l’ai déjà dit, si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. J’attends donc ce match avec impa­tience. Je vais l’ap­pré­cier. Bien sûr, pour moi, c’est incroyable d’en­trer dans l’his­toire, vous savez, de jouer une demi‐finale avec une légende comme Novak. Ce sera donc un grand match pour moi. Je dirais que le match que nous avons joué l’année dernière (à Madrid, ndlr) n’a pas beau­coup d’in­fluence sur celui‐ci. C’était il y a un an. Je dirais que nous avons tous les deux beau­coup appris de ce match, donc ce sera tota­le­ment diffé­rent, et nous verrons ce qui se passera vendredi. »