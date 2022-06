Battu par un Zverev impres­sion­nant, Carlos Alcaraz trop présenté comme un génie imbat­table a donc subi une défaite qui le place fina­le­ment là où il aurait du être depuis le début du tournoi, c’est à dire dans une posi­tion d’outsider.

« Je dois tirer les ensei­gne­ments de ce match d’au­jourd’hui. Le match était serré et diffi­cile. Je n’ai peut être pas assez bien débuté à ce niveau en quarts de finale, contre l’un des meilleurs joueurs au monde. Il faut donc une entame plus forte que celle que j’ai eue aujourd’hui. C’est la leçon que j’en retire. Je dois m’amé­liorer. Je le ferai sur les matchs à venir, les Grands Chelems à venir. Je crois que je ne suis pas très loin d’ar­river en demi‐finale, pas très loin non plus de gagner un Grand Chelem »