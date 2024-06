« Les 24 titres de Nole en Grand Chelem sont un objectif à la fin de ma carrière », annon­çait déjà Carlos Alcaraz en février dernier lors d’une inter­view accordée à Olé. Dimanche après son sacre à Roland‐Garros, son troi­sième en Grand Chelem, un jour­na­liste lui a demandé s’il pensait pouvoir égaler ce record un jour.

« Je ne sais pas (sourire). Je l’es­père. J’ai parlé à Juan Carlos (Ferrero, son coach) samedi. Avant la finale, il m’a dit : ‘tu vas te battre pour ton troi­sième titre du Grand Chelem, avec tout ce que tu as vécu, et tu connais la diffi­culté de gagner un Grand Chelem’ et Djoko en a 24. C’est incroyable. Pour l’ins­tant, je ne peux pas y penser. Je veux juste conti­nuer et voir combien de tour­nois du Grand Chelem je vais remporter à la fin de ma carrière. J’espère atteindre les 24, mais pour l’ins­tant je vais profiter de mon troi­sième, et on verra à l’avenir (sourire) », a répondu celui qui a de l’avance sur Novak Djokovic et Roger Federer à 21 ans.