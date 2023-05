6–0, 6–2, 5–3 et trois balles de match…

C’est à partir de ce moment‐là que l’Italien Flavio Cobolli, 159e mondial et issu des quali­fi­ca­tions, a enfin décidé de se relâ­cher et de jouer son va‐tout. En face, Carlos Alcaraz, surpris, a douté le temps de quelques minutes avant de fina­le­ment et très logi­que­ment s’im­poser en trois manches et moins de 2h de jeu : 6–0, 6–2, 7–5.

🎾 #RolandGarros | Carlos Alcaraz 🇪🇸 qualifié pour le 2ème tour !



🥇 Le numéro 1 mondial n’a eu aucun souci à se défaire de Flavio Cobolli 🇮🇹, issu des quali­fi­ca­tions.



▶ Suivez les matchs en direct sur : https://t.co/QcnMbW4Uvz pic.twitter.com/qNb45Fs0p1 — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 29, 2023

Une victoire presque impla­cable si l’on occulte les 20 dernières minutes et la réac­tion d’or­gueil de son adver­saire italien. Pour une place au troi­sième tour, le numéro un mondial sera opposé au Japonais Taro Daniel.