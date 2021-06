Malgré sa défaite au troi­sième tour contre Jan‐Lennard Struff (6–4, 7–6[3], 6–2), Carlos Alcaraz était satis­fait de son Roland Garros. Le jeune Espagnol estime avoir beau­coup grandi, aussi bien en tant que jouer qu’en tant que personne. Cette défaite va lui permettre de dégager des axes de progres­sion. Désormais tourné vers l’avenir, il prend rendez‐vous pour l’année prochaine.

« Je suis un peu déçu de la défaite, mais il faut voir la situa­tion dans son ensemble. Ce tournoi a été très positif. J’ai beau­coup grandi. Dans ces tour­nois, c’est ce que je recherche. J’ai fait un grand pas en avant et l’année prochaine, je revien­drai meilleur, plus fort et mieux préparé. Ce match va me permettre d’ap­prendre beau­coup de choses, de savoir gérer les moments diffi­ciles. Être toujours là, en sachant qu’il y aura un moment où l’autre vous ouvrira une brèche dans laquelle vous pourrez entrer. J’ai affronté de grands joueurs et j’ai pu améliorer ce que je devais améliorer. Je grandis et je suis heureux de savoir que je grandis vite et que je passe des étapes. »