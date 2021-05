Méfiance pour Roger Federer. Le Suisse affron­tera un qualifié au 1er tour et cela pour­rait bien être Carlos Alcaraz. Il a survolé les quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros. Il n’a perdu que 11 jeux sur ses trois matchs contre Lukas Lacko (212e), Andre Pellegrino (234e) et Alejandro Tabilo (166e). Il a écrasé ce dernier 6–1, 6–1 sans trem­bler ce vendredi. La pépite espa­gnole de 18 ans dispu­tera son 2e tableau prin­cipal en Grand Chelem après l’Open d’Australie où il avait passé un tour. Alcaraz a une chance sur 16 de tomber sur Roger Federer. Il pour­rait aussi affronter Alexander Zverev ou Aslan Karatsev.

« Jouer contre Federer serait quelque chose d’in­croyable, un rêve. Contre Zverev, ce serait aussi incroyable de pouvoir lui faire face à nouveau. Apprendre de ces grands joueurs serait incroyable. Chaque joueur est diffi­cile à affronter. S’ils sont là, c’est pour quelque chose. Aucun joueur ne sera mauvais, mais cela ne me déran­ge­rait pas, je vous le dis, avec l’un ou l’autre et j’y ferais face de la meilleure façon possible. Je pense que je suis capable de battre n’im­porte qui. Contre n’im­porte qui j’aurai mes chances. Contre Federer, Zverev ou contre un autre joueur », a assumé Alcaraz après sa victoire.

S’il la marche était trop haute pour Carlos Alcaraz le jour de ses 18 ans contre Rafael Nadal à Madrid le 5 mai dernier, il a eu de très bon résul­tats sur terre battue : une demie à Marbella, un titre en Challenger à Oeiras la semaine dernière. Le jeune espa­gnol est en feu. Il est à éviter…