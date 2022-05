Carlos Alcaraz ne se fixe aucune limite. Forfait pour Rome après son titre à Madrid, il a deux semaines pour préparer Roland‐Garros, où il a bien l’in­ten­tion d’aller au bout. Dans une inter­view accordée à Marca, le jeune espa­gnol a annoncé la couleur pour la suite de la saison.

« Je veux gagner 1 des 3 tour­nois du Grand Chelem restants en 2022. C’est le but. J’espère que ce sera déjà à Paris. Je sens que je suis prêt à jouer au meilleur des 5 contre les meilleurs joueurs. Je suis physi­que­ment fort (…) Quand j’étais petit je me voyais gagner Roland Garros. Maintenant, j’ai joué les quatre, la vérité est qu’ils sont spec­ta­cu­laires et que je les ai tous beau­coup aimés. J’aime Wimbledon pour son essence, l’élé­gance du tournoi… Que dire de New York et de mes premiers quarts de finale là‐bas. C’était hyper spécial. Je ne peux pas en dire un en parti­cu­lier que j’ai­me­rais gagner plus qu’un autre. J’aimerais tous les gagner », a lâché l’épa­tant Carlos Alcaraz.