Vainqueur facile de Denis Shapovalov, le cham­pion espa­gnol a été inter­rogé sur la qualité des balles d’au­tant qu’en début de semaine Benoit Paire avait expliqué qu’elles étaient nulles. Des propos qui ont forcé­ment crée une polé­mique alors même que de l’avis d’autres joueurs elles sont juste diffé­rentes des autres. C’est fina­le­ment le résumé des propos de Carlos.

« Pour moi, c’est plus diffi­cile lorsque les balles sont lentes. Il est plus dur de les frapper, parce que je voudrais les frapper encore plus fort, mais j’adapte mon jeu, je m’adapte bien. J’aime bien les balles, mais je pense que tous les joueurs qui ont dit ça l’ont dit parce que c’est diffi­cile de jouer avec ce genre de balle »