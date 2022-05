Après avoir reçu le prix du meilleur sportif de Murcie, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur la situa­tion de Rafael Nadal, à quelques jours du début de Roland‐Garros (22 mai au 5 juin). Le phéno­mène espa­gnol a été attristé de voir son compa­triote et idole de jeunesse finir diffi­ci­le­ment son match contre Denis Shapovalov à Rome, en boitant et en grima­çant à cause de sa bles­sure de longue date au pied.

« Personne n’aime voir Rafa comme ça. Il est une réfé­rence pour tout le monde. Qu’il souffre sur le court, en prati­quant le sport qu’il aime, est quelque chose qui nous blesse tous, et moi person­nel­le­ment aussi. Je pense qu’il a eu quelques jours pour récu­pérer et qu’à Paris il sera à nouveau compé­titif », a déclaré le numéro 6 mondial.