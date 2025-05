Le joueur espa­gnol a vécu une soirée compli­quée et c’est un vrai sursaut dans le 4ème set qui lui a permis d’éviter une manche déci­sive périlleuse. En confé­rence de presse, il n’a pas voulu oublier ce moment et il a bien conscience que le match aurait pu tourner. Pour lui cette situa­tion est fina­le­ment très posi­tive avant de rentrer dans la deuxième semaine sachant qu’au prochain tour il sera opposé à Ben Shelton.

« Ce genre de situa­tions lors de ces tours et réussir à en sortir vain­queur m’aide à iden­ti­fier les points à améliorer et à aborder la situa­tion diffé­rem­ment. Surmonter ce genre de moments m’ap­porte beau­coup de positif pour le match suivant, des choses qui ne devraient pas arriver. J’avais l’im­pres­sion qu’il était dans un moment de gloire et que je n’ar­ri­vais pas à retrouver la forme. J’avais l’im­pres­sion que nous étions très proches d’un cinquième set. Dans un match, quand on pense à la défaite, on est déjà perdu. »