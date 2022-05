Le sujet central qui fait jaser l’en­semble des médias mais aussi les joueurs encore en lice est celui de la program­ma­tion. France TV a mis une énorme pres­sion autour du fait que priver les spec­ta­teurs d’un Nadal‐Djokovic serait un « crime ». De son côté, déjà programmé deux fois en « night session », Carlos consi­dère qu’il a eu son compte.

« Cela ne me semble­rait pas juste, si on doit les choses. J’ai déjà joué deux fois en night session. Je ne dis pas que cela me dérange de jouer tard mais il reste que tu as moins de temps pour te reposer et tout se termine très tard. Car même si tu finis à minuit, il faut regarder tout ce qu’il y a derrière : dîner, kiné et aussi l’adré­na­line du match qui te permet pas de t’en­dormir rapi­de­ment. Si je joue une troi­sième fois en « night session », cela ne me semble­rait pas juste ».

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros