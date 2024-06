Ce lundi, le couple le plus connu du circuit, Tsitsipas et Badosa vont disputer leur premier match ensemble. Ils font leur entrée en lice du premier tour de Roland‐Garros en double mixte, contre la paire Shibahara et Lammons.

La saison dernière, les tour­te­reaux étaient déjà proches d’en disputer un à Wimbledon, avant que le dos meurtri de l’Espagnole en décide autrement.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, Carlos Alcaraz n’écarte pas cette possi­bi­lité s’il avait sa moitié sur le circuit WTA.

« Personnellement, je ne peux pas me mettre dans la situa­tion d’avoir une petite amie. Ce serait compliqué. Pour ce qui est du mélange entre vie person­nelle et vie profes­sion­nelle, je me penche­rais plutôt sur la partie profes­sion­nelle. Stefanos va bien physi­que­ment. S’il voit que c’est bon pour lui, qu’il y aille. Si j’avais une petite amie et qu’elle me deman­dait de jouer le tournoi mixte, je devrais évaluer beau­coup de choses pour pouvoir prendre une déci­sion. Si tout va bien, pour­quoi pas »