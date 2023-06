Consultant pour Eurosport, Alex connait bien Carlos. Pour lui, il ne faut pas qu’il change son jeu face à Djokovic bien au contraire.

« Je suis sûr que ce ne sera pas facile, mais tout le monde a confiance en Alcaraz. Il peut réussir et bien jouer, mais il va souf­frir, car ce n’est pas facile de battre Djokovic au meilleur des cinq manches. Il doit être patient et attendre sa chance. Il doit jouer son jeu. Il n’a pas besoin de changer quoi que ce soit de spéci­fique. Il devra être présent en sachant que Novak a une grande expé­rience des matchs au meilleur des cinq manches et qu’il va jouer des rallyes longs et profonds »