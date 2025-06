Ce mardi, Carlos Alcaraz offrait une perfor­mance majus­cule, en étrillant Tommy Paul en 1 h 36 de jeu (6−0, 6–1, 6–4).

Son compa­triote Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a eu l’oc­ca­sion d’in­ter­viewer le cham­pion en titre de Roland‐Garros, après le match. L’ancien numéro deux mondial est revenu sur sa rela­tion avec le quadruple lauréat en Grand Chelem.

« Je dois avouer une chose, je l’ai inter­viewé après le match pour Eurosport à l’ex­té­rieur du court de manière plus privée. J’ai une rela­tion très étroite avec lui et je pense qu’elle est très saine. Je lui ai dit : ‘Carlos, l’autre jour, quand tu as quitté le court (contre Shelton, ndlr), tu m’as dit que tu étais un peu contrarié parce que tu ne te sentais pas bien’. Et là, je lui ai dit, ‘c’est moi qui suis contrarié avec toi aujourd’hui (mardi) si tu ne me dis pas que tu as fait du bon travail’. Il m’a dit, ‘oui, oui aujourd’hui, tout est sorti parfai­te­ment de ma raquette’, et il a vrai­ment dit qu’il aurait même pu frapper même avec le manche de la raquette qu’il n’au­rait pas raté une balle. »