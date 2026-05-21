Interrogé sur le cas du Serbe pour le compte d’Eurosport Espagne où il est consultant, Alex a pris des pincettes au sujet de Novak. En même temps, personne n’a réellement d’informations précises sur Nole.
« On ne sait pas. On espère juste qu’il va bien. C’est incroyable qu’il joue encore avec autant d’enthousiasme. J’étais content de le voir à Rome, même s’il n’a pas réussi à enchaîner les matchs. Je pensais qu’il jouerait à Genève, mais ça ne s’est pas fait. Je ne sais pas comment il se sent physiquement. Passer d’une vie presque sans compétition à des matchs au meilleur des cinq sets, ce n’est pas facile. Mais j’imagine qu’il est confiant et qu’il retrouvera son rythme au fil du tournoi. C’est une situation compliquée. Il a de l’expérience, et à Roland‐Garros, ça compte beaucoup, mais la condition physique est aussi cruciale. S’il est à 100 %, très peu de joueurs, peut‐être cinq, peuvent le battre. Sinon, il peut perdre contre n’importe qui, car le tennis est très exigeant de nos jours »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 11:47