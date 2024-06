L’ancien joueur espa­gnol est caté­go­rique. Pour lui, le duel que nous réserve cette année Roland‐Garros pour clore le tournoi est une affiche de gala.

« C’est la meilleure finale que nous aurions pu avoir dans ce tournoi. Bien sûr, cela aurait été top d’avoir Novak Djokovic en finale, mais si vous regardez la situa­tion globale, cette finale est tout simple­ment géniale » a expliqué Alex à Eurosport.

Il est vrai que ce duel est allé­chant car on aura forcé­ment une oppo­si­tion de style. Zverev va vouloir imposer son style en propo­sant des longs rallyes, alors qu’en face Alcaraz cher­chera forcé­ment à écourter les débats. Cela parait logique puis­qu’il est clair que Sascha est physi­que­ment plus affuté que l’Espagnole. On aura même tendance à penser que plus le match va durer, plus l’Allemand se rappro­chera de son premier titre en Grand Chelem.