Si Jannik Sinner fait office d’im­mense favori à Roland‐Garros, en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic se dit peut‐être qu’il a un coup à jouer Porte d’Auteuil.

Dans des propos relayés par TNT Sports, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste sur la terre battue pari­sienne, Alex Corretja, a évalué les chances du Serbe, toujours en quête à presque 39 ans d’un 25e titre du Grand Chelem.

« Je trouve ça, disons, incroyable qu’il soit toujours là et qu’il ait toujours envie de bien faire. J’étais déjà content de le voir aller jouer à Rome, dans l’espoir qu’il dispute quelques matchs. Quand il a perdu direc­te­ment, je me suis dit : ‘Oh, il va sûre­ment rejouer à Genève et essayer de disputer quelques matchs avant Roland‐Garros’, mais cela ne s’est pas produit. Je ne sais donc pas trop comment il se sent physi­que­ment, s’il est prêt ou non. Ce n’est pas si facile de passer de presque ne rien jouer à disputer des matchs en cinq sets. Mais je pense qu’il se dit : ‘Bon, au fur et à mesure que les matchs et le tournoi avan­ce­ront, je retrou­verai le rythme qui m’a manqué ces derniers mois. C’est donc un peu délicat. Il a de l’expérience, et parfois, quand on joue à Roland‐Garros, c’est une ques­tion d’expérience, mais le physique doit aussi être au rendez‐vous. Je ne pense pas qu’il y ait plus d cinq joueurs dans le tableau qui puissent le battre s’il va bien et s’il est prêt. S’il n’est pas prêt, on peut perdre contre n’importe qui, car le tennis est telle­ment diffi­cile de nos jours. »