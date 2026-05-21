Interrogé sur le cas du Serbe pour le compte d’Eurosport Espagne où il est consul­tant, Alex Corretja a pris des pincettes au sujet des chances de Novak Djokovic à Roland‐Garros. En même temps, personne n’a réel­le­ment d’in­for­ma­tions précises sur Nole.

« On ne sait pas. On espère juste qu’il va bien. C’est incroyable qu’il joue encore avec autant d’en­thou­siasme. J’étais content de le voir à Rome, même s’il n’a pas réussi à enchaîner les matchs. Je pensais qu’il joue­rait à Genève, mais ça ne s’est pas fait. Je ne sais pas comment il se sent physi­que­ment. Passer d’une vie presque sans compé­ti­tion à des matchs au meilleur des cinq sets, ce n’est pas facile. Mais j’ima­gine qu’il est confiant et qu’il retrou­vera son rythme au fil du tournoi. C’est une situa­tion compli­quée. Il a de l’ex­pé­rience, et à Roland‐Garros, ça compte beau­coup, mais la condi­tion physique est aussi cruciale. S’il est à 100 %, très peu de joueurs, peut‐être cinq, peuvent le battre. Sinon, il peut perdre contre n’im­porte qui, car le tennis est très exigeant de nos jours. »