Consultant star d’Eurosport, Alex Corretja, toujours aussi juste dans ses analyses, a natu­rel­le­ment été inter­rogé sur le statut de Novak Djokovic lors de cette édition 2023 de Roland‐Garros. D’après lui, même si le Serbe n’a pas été flam­boyant lors de cette saison sur terre battue, il sera forcé­ment l’un des joueurs les plus dange­reux pour la victoire finale.

« Il sait comment gagner Roland‐Garros, il l’a déjà fait deux fois et il a remporté telle­ment de tour­nois majeurs, il sait gérer la pres­sion même s’il n’a pas eu une saison incroyable sur terre battue. Il va petit à petit augmenter son niveau. Il sait être le favori du tournoi, et je pense que Novak va être prêt à bien faire. Je suis sûr qu’il prépare cette saison qu’il va arriver à Paris et qu’il va trouver son apogée pendant le tournoi, et même s’il se débat à certains moments ou quoi que ce soit, il trou­vera un moyen. C’est un cham­pion. Il sait comment gérer ces moments où il y a des ques­tions. Et puis il sera prêt pour les matchs impor­tants. Il est très stable, parce que physi­que­ment il est fort et menta­le­ment c’est comme une machine. Il sait donc comment gérer ces moments. Je pense que si Novak n’a pas de problèmes physiques, je suis sûr qu’il sera un gros préten­dant au titre. »