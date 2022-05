Battu au super tie‐break par Hugo Gaston, Alex de Minaur a moyen­ne­ment apprécié l’am­biance qui a régné sur le court, une réac­tion assez éton­nante de la part du 20e mondial souvent soutenu comme un fou par un public austra­lien aussi connu pour ne pas se retenir surtout quand il s’agit de supporter un compatriote.

« Je pense qu’il y a une diffé­rence entre une belle atmo­sphère et le soutien du joueur local ; ça, c’est tout à fait bien. Je suis sûr que pour lui, c’était une atmo­sphère formi­dable et il a apprécié chaque seconde. Mais disons que quand la foule me dit des choses, avec un contact oculaire avec moi, après que j’ai fait une double faute… il y a une ligne qu’il ne faut pas fran­chir. Mais voilà… ! Tant mieux pour lui d’avoir fait un grand match devant son public et de pouvoir s’ap­puyer là‐dessus »