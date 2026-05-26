L’information a été dévoilée par l’un de nos confrères : Alexander Blockx ne pourra pas défendre ses chances ce mercredi face à Alex de Minaur au deuxième tour de Roland‐Garros. Le Belge a été victime de sa cheville qui a tourné alors qu’il s’en­traî­nait avec le Brésilien, Joao Fonseca, au centre d’en­trai­ne­ment situé à Jean Bouin.

Il est vrai que les courts sur ce site n’ont pas vrai­ment les mêmes dimen­sions que ceux de Roland et sa cheville s’est retournée alors qu’il prenait appui sur les bâches en fond de court utili­sées en cas de pluie.

C’est vrai­ment rageant pour cet espoir âgé de 21 ans qui réali­sait une magni­fique saison sur terre battue.

Cet évène­ment rappelle la chute de son compa­triote David Goffin en 2017 sur le Suzanne Lenglen.