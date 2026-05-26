L’information a été dévoilée par l’un de nos confrères : Alexander Blockx ne pourra pas défendre ses chances ce mercredi face à Alex de Minaur au deuxième tour de Roland‐Garros. Le Belge a été victime de sa cheville qui a tourné alors qu’il s’entraînait avec le Brésilien, Joao Fonseca, au centre d’entrainement situé à Jean Bouin.
Il est vrai que les courts sur ce site n’ont pas vraiment les mêmes dimensions que ceux de Roland et sa cheville s’est retournée alors qu’il prenait appui sur les bâches en fond de court utilisées en cas de pluie.
C’est vraiment rageant pour cet espoir âgé de 21 ans qui réalisait une magnifique saison sur terre battue.
Cet évènement rappelle la chute de son compatriote David Goffin en 2017 sur le Suzanne Lenglen.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:07