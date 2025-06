Le Kazakh a un rapport avec le tennis qui lui appar­tient. Il a souvent expliqué que son « amour » pour le tennis était lié aux revenus qu’il pouvait lui apporter. En confé­rence de presse, il a donc été forcé­ment inter­rogé sur son rapport avec ce sport pour qui il ne ferait pas n’im­porte quoi. Extraits.

Tu as parlé du fait que tu ne voulais pas être comme les autres joueurs et te pousser plus loin que tes limites. Est‐ce que cela a été diffé­rent aujourd’hui ? Est‐ce qu’à l’avenir, le match d’au­jourd’hui pour­rait te donner envie d’aller plus loin ?

« Ce qui est inté­res­sant dans votre ques­tion, c’est de savoir s’il est possible que je le fasse. Est‐ce que j’ai envie de mettre ma vie, ma santé, en jeu pour cela ? La réponse est non. Est‐ce que je vais conti­nuer à travailler ? Je vous rassure, je m’en­traîne. Je fais à la fois le minimum et le maximum pour être le joueur que je suis, pour être dans la posi­tion dans laquelle je me trouve. Je conti­nuerai sur le même chemin parce que je pense que je donne la prio­rité au tennis, mais aussi à ma vie. C’est un rapport à 50 % entre les deux. Ce n’est pas tennis à 90 %. Si je peux donner une part à ma vie, cela va ? Non. Ce n’est pas comme cela. Il faut trouver un équi­libre. Il s’agit de faire ce qu’il faut pour être en compé­ti­tion contre le haut du clas­se­ment, ce que j’ai montré au cours des 6 ou 7 dernières saisons. Est‐ce que je mettrais ma santé en jeu pour cela ? Non »