Comme après sa quali­fi­ca­tion en finale où il a beau­coup faire réagir avec une décla­ra­tion à l’hu­mour mal compris, Alexander Zverev était d’hu­meur taquine après sa victoire en finale de Roland‐Garros contre Flavio Cobolli et son premier sacre en Grand Chelem.

Lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix sur le court Philippe‐Chatrier, l’Allemand a pris le temps de remer­cier tout le monde, dont évidem­ment les membres de son équipe. Et au moment de passer à son kiné, présent depuis seule­ment le début du tournoi, Sascha n’a pas pu s’empêcher de lâcher une petite blague à propos d’une éven­tuelle prime de victoire.

« Merci à mon kiné, qui est nouveau donc… Cela fait deux semaines qu’il est là. C’est plutôt un bon début de rela­tion. On va conti­nuer (rires). Ne me demande pas de prime ou quelque chose comme cela, cette victoire n’a rien à avoir avec toi (rires). »