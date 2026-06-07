Comme après sa qualification en finale où il a beaucoup faire réagir avec une déclaration à l’humour mal compris, Alexander Zverev était d’humeur taquine après sa victoire en finale de Roland‐Garros contre Flavio Cobolli et son premier sacre en Grand Chelem.
Lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix sur le court Philippe‐Chatrier, l’Allemand a pris le temps de remercier tout le monde, dont évidemment les membres de son équipe. Et au moment de passer à son kiné, présent depuis seulement le début du tournoi, Sascha n’a pas pu s’empêcher de lâcher une petite blague à propos d’une éventuelle prime de victoire.
« Merci à mon kiné, qui est nouveau donc… Cela fait deux semaines qu’il est là. C’est plutôt un bon début de relation. On va continuer (rires). Ne me demande pas de prime ou quelque chose comme cela, cette victoire n’a rien à avoir avec toi (rires). »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 20:39