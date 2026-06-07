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Alexander Zverev à son kiné après sa victoire en finale : « Ne me demande pas de prime ou de bonus, cette victoire n’a rien à avoir avec toi »

Par
Thomas S
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Comme après sa quali­fi­ca­tion en finale où il a beau­coup faire réagir avec une décla­ra­tion à l’hu­mour mal compris, Alexander Zverev était d’hu­meur taquine après sa victoire en finale de Roland‐Garros contre Flavio Cobolli et son premier sacre en Grand Chelem.

Lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix sur le court Philippe‐Chatrier, l’Allemand a pris le temps de remer­cier tout le monde, dont évidem­ment les membres de son équipe. Et au moment de passer à son kiné, présent depuis seule­ment le début du tournoi, Sascha n’a pas pu s’empêcher de lâcher une petite blague à propos d’une éven­tuelle prime de victoire. 

« Merci à mon kiné, qui est nouveau donc… Cela fait deux semaines qu’il est là. C’est plutôt un bon début de rela­tion. On va conti­nuer (rires). Ne me demande pas de prime ou quelque chose comme cela, cette victoire n’a rien à avoir avec toi (rires). »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 20:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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