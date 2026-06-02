Qualifié pour la cinquième fois de sa carrière en demi‐finales de Roland‐Garros, après sa victoire ce mardi face à la révélation, Rafael Jodar, Alexander Zverev s’est un peu fait peur dans le premier set lorsqu’il était mené 5 jeux à 2.
Mais bien aidé par la fébrilité de son adversaire, l’Allemand a ensuite pu dérouler son jeu et s’imposer assez tranquillement en 2h30 de jeu : 7–6(3), 6–1, 6–3.
Interrogé au micro du court Philippe‐Chatrier juste après sa victoire, le favori du tournoi a reconnu qu’il avait mis du temps à s’adapter aux nouvelles conditions de jeu.
« C’était difficile au début, son rythme était parfait dans le premier set et de mon côté, je jouais trop court en étant trop sur la défensive. Les conditions de jeu sont complètement différentes par rapport à la première semaine : la tension du cordage, la manière dont réagit la balle, les rebonds… J’ai dû jouer un peu plus à plat et il a tellement bien joué dans le premier set, j’ai réussi à revenir car il était un petit nerveux au moment de servir pour le set. J’ai saisi l’opportunité et c’était ensuite un bon match pour moi. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 17:25