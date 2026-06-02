Qualifié pour la cinquième fois de sa carrière en demi‐finales de Roland‐Garros, après sa victoire ce mardi face à la révé­la­tion, Rafael Jodar, Alexander Zverev s’est un peu fait peur dans le premier set lors­qu’il était mené 5 jeux à 2.

Mais bien aidé par la fébri­lité de son adver­saire, l’Allemand a ensuite pu dérouler son jeu et s’im­poser assez tran­quille­ment en 2h30 de jeu : 7–6(3), 6–1, 6–3.

Interrogé au micro du court Philippe‐Chatrier juste après sa victoire, le favori du tournoi a reconnu qu’il avait mis du temps à s’adapter aux nouvelles condi­tions de jeu.

« C’était diffi­cile au début, son rythme était parfait dans le premier set et de mon côté, je jouais trop court en étant trop sur la défen­sive. Les condi­tions de jeu sont complè­te­ment diffé­rentes par rapport à la première semaine : la tension du cordage, la manière dont réagit la balle, les rebonds… J’ai dû jouer un peu plus à plat et il a telle­ment bien joué dans le premier set, j’ai réussi à revenir car il était un petit nerveux au moment de servir pour le set. J’ai saisi l’op­por­tu­nité et c’était ensuite un bon match pour moi. »