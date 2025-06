Le quart de finale de Roland‐Garros, qui oppo­sera Alexander Zverev et Novak Djokovic, a comme un goût de déjà vu. Si l’on remonte à 2019, le Serbe l’emportait en trois sets (7−5, 6–2, 6–2), sans trop broncher.

Mais six ans plus tard, l’Allemand semble bien plus confiant en confé­rence de presse. Si le cham­pion olym­pique s’ap­proche dange­reu­se­ment de la fin de sa carrière, le numéro 3 mondial compte bien saisir sa chance, d’enfin remporter un premier titre en Grand Chelem.

Journaliste : « Vous avez déjà affronté Novak en quarts de finale à Roland‐Garros en 2019. Que retenez‐vous de ce match ? Qu’est‐ce qui a changé depuis ? »



Alexander Zverev : « Il était bien meilleur que moi à l’époque, je dirais, surtout en Grand Chelem. On a joué un premier set serré, je crois, et ensuite, il m’a battu assez faci­le­ment. On a joué beau­coup de matchs depuis. On a disputé des Grands Chelems depuis. On a livré beau­coup de batailles diffi­ciles. J’ai remporté beau­coup de belles victoires contre lui. J’ai aussi subi beau­coup de défaites diffi­ciles. Vous savez, on a une belle histoire de riva­lité, je dirais, mais oui, encore une fois, j’at­tends ce match avec impa­tience, et c’est toujours un privi­lège d’être sur le court avec lui. »