Cette finale a été tendue à partir du 2ème set pour le joueur alle­mand qui avait réussi un début de match plus convain­cant. Mais à partir du moment où l’op­po­si­tion proposée par Flavio a été intense, Sascha a commencé à changer d’at­ti­tude et il s’est encore plus crispé plus la partie avan­çait dans le temps.



« J’étais juste très tendu aujourd’hui. Je pense que j’ai bien géré les deux dernières semaines avec tous les échecs quand Jannik est sorti et Novak aussi. J’ai réussi à rester calme et à jouer du bon tennis, mais aujourd’hui, je n’ai pas bien géré. Je pense qu’il y a eu beau­coup plus de hauts et de bas dans le match. J’avais l’im­pres­sion de ne pas jouer aussi bien que je le voulais, de ne pas jouer au même niveau que les matchs précé­dents et puis j’étais nerveux. Je pense que c’est humain. C’est pour ça que je dis que d’une certaine manière, ces crampes m’ont aidé, parce que mon esprit s’est relâché, j’ai commencé à frapper de manière plus offen­sive. Tout cela à cause des crampes, je ne pouvais plus rester tendu. Il fallait que je me relâche »