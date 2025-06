En confé­rence de presse, Alexandre Zverev était forcé­ment déçu mais aussi assez réaliste.

« Je pense qu’au­jourd’hui, il n’a pas la cote qu’il devrait avoir et je sais que c’est quand même assez ironique, mais beau­coup pensaient qu’il était déjà sur la touche. Il a quand même battu Alcaraz à l’Open d’Australie, puis il m’a battu à Roland‐Garros. Et même si on fait abstrac­tion de son âge, ce sont de bons résul­tats pour n’im­porte quel joueur. Bien sûr, il faudrait lui demander comment il se sent physi­que­ment, comment il va récu­pérer physi­que­ment, s’il sera à 100 % lors du prochain match parce que c’est un match qui a été très physique pour nous deux, mais il continue à battre les meilleurs des meilleurs. Donc, je pense que nous devons tous lui donner le respect que ça mérite »