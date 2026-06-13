L’Allemand a donné un bel entretien à Esquire où il revient bien sûr sur son titre à Roland Garros. Interrogé sur son fameux égo qui est pour certains assez surdimensionné, la réponse de Zverev est plutôt déroutante.
« Je suis trop vieux pour l’ego. Mon ego n’a plus vraiment d’importance à mes yeux. Je n’ai pas besoin d’être constamment sous les feux de la rampe ni d’apprécier la célébrité. Certains sont prêts à tout pour être au centre de l’attention. Cela ne m’intéresse pas. La reconnaissance ne flatte pas mon ego. J’adore jouer au tennis. J’adore être sur les grands courts et m’amuser. C’est ce qui compte le plus pour moi »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 08:20