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Alexander Zverev : « Certains sont prêts à tout pour être au centre de l’at­ten­tion. Cela ne m’in­té­resse pas. La recon­nais­sance ne flatte pas mon ego »

Par
Laurent Trupiano
-
2002

L’Allemand a donné un bel entre­tien à Esquire où il revient bien sûr sur son titre à Roland Garros. Interrogé sur son fameux égo qui est pour certains assez surdi­men­sionné, la réponse de Zverev est plutôt déroutante.

« Je suis trop vieux pour l’ego. Mon ego n’a plus vrai­ment d’im­por­tance à mes yeux. Je n’ai pas besoin d’être constam­ment sous les feux de la rampe ni d’ap­pré­cier la célé­brité. Certains sont prêts à tout pour être au centre de l’at­ten­tion. Cela ne m’in­té­resse pas. La recon­nais­sance ne flatte pas mon ego. J’adore jouer au tennis. J’adore être sur les grands courts et m’amuser. C’est ce qui compte le plus pour moi »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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