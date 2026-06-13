L’Allemand a donné un bel entre­tien à Esquire où il revient bien sûr sur son titre à Roland Garros. Interrogé sur son fameux égo qui est pour certains assez surdi­men­sionné, la réponse de Zverev est plutôt déroutante.

« Je suis trop vieux pour l’ego. Mon ego n’a plus vrai­ment d’im­por­tance à mes yeux. Je n’ai pas besoin d’être constam­ment sous les feux de la rampe ni d’ap­pré­cier la célé­brité. Certains sont prêts à tout pour être au centre de l’at­ten­tion. Cela ne m’in­té­resse pas. La recon­nais­sance ne flatte pas mon ego. J’adore jouer au tennis. J’adore être sur les grands courts et m’amuser. C’est ce qui compte le plus pour moi »



