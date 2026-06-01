On ne sait pas si Alexander Zverev lit la presse ou les réseaux sociaux depuis le début de cette édition 2026 de Roland‐Garros, mais il a tout intérêt à ne pas le faire. Car après les éliminations de Jannik Sinner et Novak Djokovic, tous les regards sont braqués sur lui.
Devenu favori logique du tournoi de par son classement (3e mondial) et son palmarès (triple finaliste en Grand Chelem), l’Allemand reçoit une pression importante de la part des observateurs et spécialistes.
Après John McEnroe, c’est au tour d’une ancienne légende, Mats Wilander, de mettre un petit coup de pression à celui qui sera opposé à la sensation Rafael Jodar, ce mardi, en quarts de finale.
« Est‐ce que ce sera ce Grand Chelem que Zverev remportera ? Eh bien, il vaudrait mieux que ce soit celui‐là, parce que s’il ne gagne pas ici… Mais je pense vraiment qu’il en a les moyens. Tout comme Caroline Wozniacki à l’époque. À un moment donné, elle allait en remporter un ; si tu te mets dans cette situation, la chance va te sourire. Et la vérité, c’est que si Zverev avait eu un peu de chance, il aurait peut‐être déjà remporté un titre à l’US Open, car il était bien parti : il menait deux sets à un ici, en finale contre Alcaraz. Une fois qu’on est à un set de la victoire, on a une chance de gagner. Je pense donc qu’il va en remporter un. Je ne sais pas si ce sera ici. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans le tableau qui sont difficiles à battre, mais Sascha est sans aucun doute le grand favori. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 18:08