On ne sait pas si Alexander Zverev lit la presse ou les réseaux sociaux depuis le début de cette édition 2026 de Roland‐Garros, mais il a tout intérêt à ne pas le faire. Car après les élimi­na­tions de Jannik Sinner et Novak Djokovic, tous les regards sont braqués sur lui.

Devenu favori logique du tournoi de par son clas­se­ment (3e mondial) et son palmarès (triple fina­liste en Grand Chelem), l’Allemand reçoit une pres­sion impor­tante de la part des obser­va­teurs et spécialistes.

Après John McEnroe, c’est au tour d’une ancienne légende, Mats Wilander, de mettre un petit coup de pres­sion à celui qui sera opposé à la sensa­tion Rafael Jodar, ce mardi, en quarts de finale.

« Est‐ce que ce sera ce Grand Chelem que Zverev rempor­tera ? Eh bien, il vaudrait mieux que ce soit celui‐là, parce que s’il ne gagne pas ici… Mais je pense vrai­ment qu’il en a les moyens. Tout comme Caroline Wozniacki à l’époque. À un moment donné, elle allait en remporter un ; si tu te mets dans cette situa­tion, la chance va te sourire. Et la vérité, c’est que si Zverev avait eu un peu de chance, il aurait peut‐être déjà remporté un titre à l’US Open, car il était bien parti : il menait deux sets à un ici, en finale contre Alcaraz. Une fois qu’on est à un set de la victoire, on a une chance de gagner. Je pense donc qu’il va en remporter un. Je ne sais pas si ce sera ici. Il y a beau­coup de jeunes joueurs dans le tableau qui sont diffi­ciles à battre, mais Sascha est sans aucun doute le grand favori. »