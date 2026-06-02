De passage en conférence de presse après sa victoire contre Rafael Jodar et sa qualification en demi‐finales de Roland‐Garros, Alexander Zverev est resté droit dans ses bottes concernant son statut de favori.
Après avoir fait le point sur tous les joueurs encore en lice dans le tournoi, l’Allemand, interrogé sur sa préférence, a fait part de son indifférence totale. Comme une manière de se protéger face à la pression.
« Non, celui que je connais le mieux, c’est Matteo, mais pour moi, Matteo a toujours eu le niveau, et il s’agit simplement pour lui de le montrer sur le court. Je ne suis pas surpris qu’il ait retrouvé son niveau, en tout cas pour moi. La plus grande surprise, c’est sans doute Matteo Arnaldi. Je pense à son classement et à ce qu’il a accompli par le passé. Je pense que pour Cobolli, on connaissait son potentiel. Berrettini, on sait qu’il est finaliste en Grand Chelem. Il est capable de jouer un tennis fantastique. Si on parle de surprise, c’est sans doute Arnaldi, mais encore une fois, c’est un joueur de tennis fantastique. J’ai l’impression que le tableau s’est beaucoup ouvert dans la moitié supérieure. J’ai l’impression que c’est moins le cas dans la moitié inférieure. Bien sûr, avec la victoire de Joao Fonseca, qui a battu Djokovic, c’est un match important qui a ouvert le tableau. Tout le reste est plutôt normal dans la partie inférieure. Dans la partie supérieure, bien sûr, c’est différent. Qui est‐ce que je préfère affronter ? Je m’en fiche complètement, pour être honnête. Non, je m’en fiche tout simplement (souriant). Pour moi, ça n’a pas d’importance. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 20:15