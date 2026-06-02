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Alexander Zverev parfai­te­ment clair après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Vous voulez savoir qui est‐ce que je préfère affronter ? Je m’en fous complè­te­ment, pour être honnête »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Rafael Jodar et sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales de Roland‐Garros, Alexander Zverev est resté droit dans ses bottes concer­nant son statut de favori. 

Après avoir fait le point sur tous les joueurs encore en lice dans le tournoi, l’Allemand, inter­rogé sur sa préfé­rence, a fait part de son indif­fé­rence totale. Comme une manière de se protéger face à la pression. 

« Non, celui que je connais le mieux, c’est Matteo, mais pour moi, Matteo a toujours eu le niveau, et il s’agit simple­ment pour lui de le montrer sur le court. Je ne suis pas surpris qu’il ait retrouvé son niveau, en tout cas pour moi. La plus grande surprise, c’est sans doute Matteo Arnaldi. Je pense à son clas­se­ment et à ce qu’il a accompli par le passé. Je pense que pour Cobolli, on connais­sait son poten­tiel. Berrettini, on sait qu’il est fina­liste en Grand Chelem. Il est capable de jouer un tennis fantas­tique. Si on parle de surprise, c’est sans doute Arnaldi, mais encore une fois, c’est un joueur de tennis fantas­tique. J’ai l’impression que le tableau s’est beau­coup ouvert dans la moitié supé­rieure. J’ai l’impression que c’est moins le cas dans la moitié infé­rieure. Bien sûr, avec la victoire de Joao Fonseca, qui a battu Djokovic, c’est un match impor­tant qui a ouvert le tableau. Tout le reste est plutôt normal dans la partie infé­rieure. Dans la partie supé­rieure, bien sûr, c’est diffé­rent. Qui est‐ce que je préfère affronter ? Je m’en fiche complè­te­ment, pour être honnête. Non, je m’en fiche tout simple­ment (souriant). Pour moi, ça n’a pas d’importance. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 20:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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