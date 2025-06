En huitième de finale, le match d’Alexander Zverev a tourné court. Son adver­saire Tallon Griekspoor, touché aux abdo­mi­naux, a aban­donné dans le deuxième set (6−4, 3–0). Le numéro trois mondial arri­vera frais physi­que­ment pour son prochain match.

En confé­rence de presse, le triple fina­liste en Grand Chelem était ques­tionné sur le statut de Novak Djokovic dans le tournoi. Pour l’Allemand, le Djoker est un des préten­dants au titre, avec Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et lui‐même.

« Le gars a gagné 24 Grand Chelem. Il ne sera jamais un outsider. Il sait défi­ni­ti­ve­ment comment jouer au tennis. Il sait certai­ne­ment ce que cela signifie d’être sur la grande scène et de jouer de grands matchs. Cela ne fait aucun doute. Bien sûr, jusqu’à ce moment, je devais me concen­trer sur mes matches. Maintenant, à partir de main­te­nant, je dois me concen­trer sur Novak et peut‐être sur Norrie. Mais je vais certai­ne­ment suivre le match. Novak Djokovic ne sera jamais un outsider. Pour moi, c’est Carlos qui est le favori. Je l’ai déjà dit. Ensuite, je mettrais Jannik, moi‐même et Novak, n’est‐ce pas ? J’y crois toujours. Je crois toujours que sur le plan du tennis et de l’ex­pé­rience, Novak est à notre hauteur, cela ne fait aucun doute. Donc, oui, je pense qu’à partir de main­te­nant, j’ai le tirage au sort le plus diffi­cile du tournoi (sourire). J’attends avec impa­tience les batailles à venir, et j’ai hâte de jouer les meilleurs du monde ».