De passage ce vendredi en confé­rence de presse d’avant tournoi, Alexander Zverev a forcé­ment été inter­rogé sur sa réac­tion lorsque le tirage au sort a placé son nom à côté de celui de Rafael Nadal.

Et visi­ble­ment, l’Allemand n’est pas mécon­tent de retrouver le cham­pion espa­gnol, deux ans après leur duel épique et inachevé en demi‐finales au cours duquel il s’était grave­ment blessé à la cheville.

« J’étais sur le court en train de m’en­traîner avec Rublev hier (jeudi). Après l’en­traî­ne­ment, mon frère me l’a annoncé, je me suis dit qu’il se moquait de moi, que c’était une blague. Les choses sont ce qu’elles sont. Pour être honnête, je voulais jouer à nouveau contre Rafa dans notre carrière à tous les deux, parce que je ne voulais pas me souvenir d’un match avec Rafa où j’avais quitté le court dans un fauteuil roulant. Dans l’idéal, j’au­rais bien sûr préféré jouer contre lui plus tard dans le tournoi. Cette année, il n’est pas tête de série, moi je le suis, c’est un tirage diffi­cile mais pour nous deux. Et on verra bien lundi comment ça se passe. »