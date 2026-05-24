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Alexander Zverev répond à Toni Nadal sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Il n’y a aucun secret là‐dessus

Par
Thomas S
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« J’ai conseillé à Zverev d’accepter le fait que Sinner et Alcaraz sont un peu au‐dessus de lui. Mais je lui ai donné l’exemple suivant : alors que Rafael, Federer et Djokovic domi­naient leurs adver­saires, Murray et Wawrinka ont remporté trois Grands Chelems », décla­rait Toni Nadal il y a quelques jours à propos d’Alexander Zverev. 

Invité à réagir au propos de l’oncle de Rafael Nadal lors de son passage sur la terrasse de France Télévision après sa victoire au premier tour de Roland‐Garros contre le Français, Benjamin Bonzi (6−3, 6–4, 6–2), l’ac­tuel 3e joueur mondial n’a pas contesté les propos.

« Il n’y a aucun secret là‐dessus, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont meilleurs que tout le monde à l’heure actuelle. Mais je pense qu’il a raison, je dois penser à faire progresser mon jeu pour arriver à être compé­titif face à eux mais il ne fait aucun doute que derniè­re­ment c’est eux les meilleurs. Mais en tant que 3e joueur mondial, quand je rentre sur le court, je dois croire que je peux battre n’im­porte qui parce que sinon autant donner le trophée dès le départ et ne pas jouer le tournoi. Donc, en termes de résul­tats, ils sont meilleurs que moi mais je dois croire en moi et en ma faculté de pouvoir les battre. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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