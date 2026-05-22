Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
Présent en conférence de presse porte d’Auteuil, le numéro 3 mondial Alexander Zverev a expliqué les raisons de son engagement dans ce mouvement, assurant qu’il dépassait largement les intérêts des joueurs les plus médiatisés du circuit.
« Écoutez, je vais être honnête : ce n’est pas moi qui mène ce combat, mais je suis très heureux d’y prendre part, parce que je pense qu’il doit y avoir davantage d’équité. Et cette équité ne doit pas concerner uniquement les numéros 1, 2 ou 3 mondiaux. Elle doit permettre à tous les joueurs de tennis, même ceux classés autour de la 250e place mondiale, de pouvoir vivre correctement de ce sport. J’ai le sentiment que si tout le monde s’unit, les circuits, les tournois du Grand Chelem, les différentes instances, et qu’un partage plus juste est trouvé, alors les choses peuvent réellement évoluer. Si nous arrivons à construire une vision commune, cela peut bénéficier à énormément de joueurs. Et je ne parle pas seulement des meilleurs mondiaux. Bien sûr, certains pensent immédiatement qu’il s’agit uniquement de réclamer plus d’argent pour les stars, mais ce n’est pas le sujet. Aujourd’hui, il existe des joueurs classés autour de la 200e place mondiale qui sont d’excellents joueurs de tennis et qui ont pourtant du mal à gagner leur vie, voire perdent de l’argent. Le tennis est un sport mondial immense, et j’ai le sentiment que cette situation peut changer, notamment avec l’aide des plus grands tournois de la planète. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 19:14