Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

Présent en confé­rence de presse porte d’Auteuil, le numéro 3 mondial Alexander Zverev a expliqué les raisons de son enga­ge­ment dans ce mouve­ment, assu­rant qu’il dépas­sait large­ment les inté­rêts des joueurs les plus média­tisés du circuit.

« Écoutez, je vais être honnête : ce n’est pas moi qui mène ce combat, mais je suis très heureux d’y prendre part, parce que je pense qu’il doit y avoir davan­tage d’équité. Et cette équité ne doit pas concerner unique­ment les numéros 1, 2 ou 3 mondiaux. Elle doit permettre à tous les joueurs de tennis, même ceux classés autour de la 250e place mondiale, de pouvoir vivre correc­te­ment de ce sport. J’ai le senti­ment que si tout le monde s’unit, les circuits, les tour­nois du Grand Chelem, les diffé­rentes instances, et qu’un partage plus juste est trouvé, alors les choses peuvent réel­le­ment évoluer. Si nous arri­vons à construire une vision commune, cela peut béné­fi­cier à énor­mé­ment de joueurs. Et je ne parle pas seule­ment des meilleurs mondiaux. Bien sûr, certains pensent immé­dia­te­ment qu’il s’agit unique­ment de réclamer plus d’argent pour les stars, mais ce n’est pas le sujet. Aujourd’hui, il existe des joueurs classés autour de la 200e place mondiale qui sont d’excellents joueurs de tennis et qui ont pour­tant du mal à gagner leur vie, voire perdent de l’argent. Le tennis est un sport mondial immense, et j’ai le senti­ment que cette situa­tion peut changer, notam­ment avec l’aide des plus grands tour­nois de la planète. »