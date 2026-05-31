Propulsé favori du tournoi après l’ab­sence de Carlos Alcaraz et les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev s’est qualifié pour les quarts de finale de Roland‐Garros, son sixième d’af­filée, après une victoire maitrisée face au lucky loser, De Jong (7−6, 6–4, 6–1).

De passage au micro sur le court Philippe‐Chatrier après son succès, l’Allemand a été inter­rogé sur son futur adver­saire, le phéno­mène espa­gnol, Rafael Jodar.

🎙️ Alexander Zverev : « Il joue un tennis incroyable.«



Le n°3 mondial s’ex­prime sur son prochain adver­saire en quarts de finale, Rafael Jodar 🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/mu3Qt1xcCX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2026

« C’est un très jeune joueur, incroya­ble­ment doué. Il est passé du Top 100 au presque Top 20 lors de la saison sur terre battue, en seule­ment deux mois. Il joue un tennis incroyable. Ce sera un match diffi­cile mais je dois croire en moi et je serai prêt. »