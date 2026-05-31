Propulsé favori du tournoi après l’absence de Carlos Alcaraz et les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev s’est qualifié pour les quarts de finale de Roland‐Garros, son sixième d’affilée, après une victoire maitrisée face au lucky loser, De Jong (7−6, 6–4, 6–1).
De passage au micro sur le court Philippe‐Chatrier après son succès, l’Allemand a été interrogé sur son futur adversaire, le phénomène espagnol, Rafael Jodar.
🎙️ Alexander Zverev : « Il joue un tennis incroyable.«— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2026
Le n°3 mondial s’exprime sur son prochain adversaire en quarts de finale, Rafael Jodar 🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/mu3Qt1xcCX
« C’est un très jeune joueur, incroyablement doué. Il est passé du Top 100 au presque Top 20 lors de la saison sur terre battue, en seulement deux mois. Il joue un tennis incroyable. Ce sera un match difficile mais je dois croire en moi et je serai prêt. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 20:20