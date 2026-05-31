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Alexander Zverev, sur son adver­saire en quarts de finale : « Il joue un tennis incroyable »

Par
Thomas S
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Propulsé favori du tournoi après l’ab­sence de Carlos Alcaraz et les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev s’est qualifié pour les quarts de finale de Roland‐Garros, son sixième d’af­filée, après une victoire maitrisée face au lucky loser, De Jong (7−6, 6–4, 6–1).

De passage au micro sur le court Philippe‐Chatrier après son succès, l’Allemand a été inter­rogé sur son futur adver­saire, le phéno­mène espa­gnol, Rafael Jodar. 

« C’est un très jeune joueur, incroya­ble­ment doué. Il est passé du Top 100 au presque Top 20 lors de la saison sur terre battue, en seule­ment deux mois. Il joue un tennis incroyable. Ce sera un match diffi­cile mais je dois croire en moi et je serai prêt. »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 20:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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