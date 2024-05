Impressionnant autant d’un point de vue tennis que du jeu pour s’of­frir Rafael Nadal, ce lundi au premier tour de Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est présenté en confé­rence de presse avec beau­coup d’hu­mi­lité, à l’image de son discours plein de classe sur le court quelques secondes après sa victoire.

Et lors­qu’on lui a demandé à quel niveau il situait ce succès dans sa carrière, l’Allemand, plus inté­ressé par les trophées, a préféré insister sur le niveau de jeu de l’Espagnol.

« Eh bien, gagner des tour­nois est le meilleur moment, mais c’était spécial. C’était vrai­ment spécial. Je ne savais pas comment agir à certains moments, notam­ment à la fin du match. Évidemment, il n’est pas certain qu’il revienne jouer l’année prochaine. Il sera certai­ne­ment de retour pour les Jeux olym­piques. Mais en général, notam­ment à Roland Garros, il y a des incer­ti­tudes. Je pense que les progrès qu’il a réalisés au cours des derniers mois et la diffé­rence de niveau qu’il a atteint aujourd’hui par rapport à ses derniers tour­nois sont incroyables. J’ai vrai­ment eu l’im­pres­sion que c’était un très bon match. Oui, je pense que s’il reste en bonne santé, il va conti­nuer à mieux jouer, et je pense qu’il sera à nouveau tête de série, ce qui rendra les choses plus faciles pour lui, c’est sûr. »