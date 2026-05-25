La nouvelle pépite belge a remporté hier face sa première victoire en tournoi du Grand Chelem. Agé de 21 ans, Alexandre a vrai­ment un talent certain. Un gros match l’at­tend prochai­ne­ment mais lui reste tran­quille, paisible comme il l’a exprimé à la RTBF.

« Je me sens très bien. J’ai fait un bon match. Je me suis senti bien sur la terre comme depuis le début de la saison. Je suis content de montrer cela à Paris, devant tous les Belges qui étaient présents. C’était un bon début. Je n’essaie pas de rester calme. C’est juste mon tempé­ra­ment. Dans les matches en 5 sets, c’est très impor­tant de gérer ses émotions et son énergie. C’est chouette d’avoir beau­coup de suppor­ters et de gens qui te soutiennent. Mais je ne suis pas là pour prendre la lumière. Ce n’est pas ma personnalité ».

Se profile main­te­nant un match décisif face à de Minaur : « Tout est possible. Je ne me suis pas vrai­ment fixé d’objectif. Je veux juste faire le mieux possible. La dernière fois face à Alex De Minaur, j’étais très proche. C’était mon premier tournoi sur terre de la saison. J’ai plus de rythme de match et de confiance. On verra mais je pense que ce sera un bon match ».