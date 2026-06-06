Ce sera la 4ème finale du joueur allemand en Grand Chelem et sûrement la plus importante. Sacha sera forcément le grand favori car pour le moment il a été impeccable dans tous les compartiments du jeu.
Malgré ses performances, Sascha veut malgré tout éviter le statut de favori, histoire sûrement de s’enlever de la pression. Il a aussi évoqué le temps passé où il avait une vraie faille dans son jeu. Extraits.
Bravo, Sasha, pour aujourd’hui. Ça fait longtemps que tu ne te retrouves pas face à quelqu’un d’autre que Jannik ou Carlos en finale de Grand Chelem. Je suis curieux de savoir ce dont tu te souviens de 2020. A l’époque, est‐ce que tu pensais que tu étais favori quand tu es rentré sur le court contre Domi ? Quelle est la différence entre la personne que tu étais à l’époque et maintenant ?
« Je ne pense pas qu’on puisse dire que qui que ce soit soit favori, mais c’était effectivement justement l’époque où j’avais du mal avec mon deuxième service. Je savais que mon service pouvait me lâcher à tout moment. Donc, effectivement, je me sens différent aujourd’hui. J’étais mené deux sets à rien et je me battais pour le match. Je n’ai pas réussi. J’essaie de ne pas trop penser à ce match‐là d’ici à dimanche »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 09:45