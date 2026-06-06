Ce sera la 4ème finale du joueur alle­mand en Grand Chelem et sûre­ment la plus impor­tante. Sacha sera forcé­ment le grand favori car pour le moment il a été impec­cable dans tous les compar­ti­ments du jeu.

Malgré ses perfor­mances, Sascha veut malgré tout éviter le statut de favori, histoire sûre­ment de s’en­lever de la pres­sion. Il a aussi évoqué le temps passé où il avait une vraie faille dans son jeu. Extraits.



Bravo, Sasha, pour aujourd’hui. Ça fait long­temps que tu ne te retrouves pas face à quelqu’un d’autre que Jannik ou Carlos en finale de Grand Chelem. Je suis curieux de savoir ce dont tu te souviens de 2020. A l’époque, est‐ce que tu pensais que tu étais favori quand tu es rentré sur le court contre Domi ? Quelle est la diffé­rence entre la personne que tu étais à l’époque et main­te­nant ?

« Je ne pense pas qu’on puisse dire que qui que ce soit soit favori, mais c’était effec­ti­ve­ment juste­ment l’époque où j’avais du mal avec mon deuxième service. Je savais que mon service pouvait me lâcher à tout moment. Donc, effec­ti­ve­ment, je me sens diffé­rent aujourd’hui. J’étais mené deux sets à rien et je me battais pour le match. Je n’ai pas réussi. J’essaie de ne pas trop penser à ce match‐là d’ici à dimanche »