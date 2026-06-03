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Alexandre Zverev se moque de la jeunesse de son adver­saire : « Ça montre qu’on a un groupe de jeunes joueurs qui jouent un tennis fantas­tique en ce moment. Rien d’autre, rien de plus, rien de moins. Pour moi, peu importe »

Par
Laurent Trupiano
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Impressionnant face à Jodar, l’Allemand semble très serein à l’idée d’af­fronter une « jeunot ». Selon lui, il faut abso­lu­ment rester concen­trer sur son jeu, ses qualités et son ambition.


« Ça montre qu’on a un groupe de jeunes joueurs qui jouent un tennis fantas­tique en ce moment. Rien d’autre, rien de plus, rien de moins. Pour moi, peu importe. Je me concentre sur le prochain match sur les choses que je peux contrôler. On a des joueurs fantas­tiques, qui sont jeunes, sur le circuit en ce moment ; beau­coup de poten­tiel. Il faut que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mon jeu et que je fasse mon travail »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 11:43

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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