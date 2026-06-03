Impressionnant face à Jodar, l’Allemand semble très serein à l’idée d’affronter une « jeunot ». Selon lui, il faut absolument rester concentrer sur son jeu, ses qualités et son ambition.
« Ça montre qu’on a un groupe de jeunes joueurs qui jouent un tennis fantastique en ce moment. Rien d’autre, rien de plus, rien de moins. Pour moi, peu importe. Je me concentre sur le prochain match sur les choses que je peux contrôler. On a des joueurs fantastiques, qui sont jeunes, sur le circuit en ce moment ; beaucoup de potentiel. Il faut que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mon jeu et que je fasse mon travail »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 11:43