Impressionnant face à Jodar, l’Allemand semble très serein à l’idée d’af­fronter une « jeunot ». Selon lui, il faut abso­lu­ment rester concen­trer sur son jeu, ses qualités et son ambition.



« Ça montre qu’on a un groupe de jeunes joueurs qui jouent un tennis fantas­tique en ce moment. Rien d’autre, rien de plus, rien de moins. Pour moi, peu importe. Je me concentre sur le prochain match sur les choses que je peux contrôler. On a des joueurs fantas­tiques, qui sont jeunes, sur le circuit en ce moment ; beau­coup de poten­tiel. Il faut que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mon jeu et que je fasse mon travail »