Détendu en confé­rence de presse après avoir avoué qu’il avait un petit coup dans l’aile, Alexander n’a pas boudé son plaisir. Forcément plus volu­bile que d’ha­bi­tude, il s’est exprimé joyeu­se­ment sur ce titre tant attendu. Extraits.

Bravo. Félicitations. Tu as gagné contre un Italien, c’est normal pour toi. Au lieu d’être le meilleur joueur qui n’a jamais gagné un Grand Chelem, j’ai­me­rais mieux être le pire joueur qui a gagné un Grand Chelem. Cela a été dit, qu’est‐ce que tu en penses ?

Vous pour­riez m’ap­peler le pire joueur qui a gagné un Grand Chelem aujourd’hui, cela me serait égal.

Est‐ce impor­tant pour l’Allemagne ?

Je crois que c’est la première fois que c’est un homme, un Allemand qui gagne Roland‐Garros. Pour les femmes, c’est Steffi Graf. Pour les hommes, c’est la première fois. Pour être honnête, je suis un peu en état d’ébriété. J’ai du mal à répondre.