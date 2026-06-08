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Alexandre Zverev : « Vous pour­riez m’ap­peler le pire joueur qui a gagné un Grand Chelem aujourd’hui, cela me serait égal »

Par
Laurent Trupiano
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Détendu en confé­rence de presse après avoir avoué qu’il avait un petit coup dans l’aile, Alexander n’a pas boudé son plaisir. Forcément plus volu­bile que d’ha­bi­tude, il s’est exprimé joyeu­se­ment sur ce titre tant attendu. Extraits. 

Bravo. Félicitations. Tu as gagné contre un Italien, c’est normal pour toi. Au lieu d’être le meilleur joueur qui n’a jamais gagné un Grand Chelem, j’ai­me­rais mieux être le pire joueur qui a gagné un Grand Chelem. Cela a été dit, qu’est‐ce que tu en penses ?
Vous pour­riez m’ap­peler le pire joueur qui a gagné un Grand Chelem aujourd’hui, cela me serait égal.

Est‐ce impor­tant pour l’Allemagne ? 
Je crois que c’est la première fois que c’est un homme, un Allemand qui gagne Roland‐Garros. Pour les femmes, c’est Steffi Graf. Pour les hommes, c’est la première fois. Pour être honnête, je suis un peu en état d’ébriété. J’ai du mal à répondre.

Publié le lundi 8 juin 2026 à 07:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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