Alicia Molik, ancienne numéro 8 mondiale et désor­mais capi­taine de l’équipe d’Australie de Billie Jean King Cup, ne voit pas comment Rafael Nadal pour­rait aller cher­cher un 14e Roland‐Garros dans cette forme physique, avec son pied gauche qui continue de le faire souffrir.

« Ce n’est pas la prépa­ra­tion idéale pour Rafa. Normalement, il a joué beau­coup de matchs en arri­vant à Roland. C’est déjà assez diffi­cile de gagner un Grand Chelem quand on est en bonne santé, et là il a des doutes sur son corps. Alors sur trois ou quatre heures, en cinq sets ? Ce sera un défi de taille. S’il réus­sis­sait à gagner Roland‐Garros cette année, il serait surhu­main. Je pense qu’Alcaraz et Djokovic sont favoris, devant Rafa », a affirmé Molik dans des propos recueillis sur le site de l’Open d’Australie.