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Alizé Cornet, après la terrible défaite de Sabalenka : « J’ai envie de dire que ce troi­sième set n’est pas digne d’une numéro 1 mondiale »

Par
Baptiste Mulatier
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Ce Roland‐Garros 2026 est déci­dé­ment très diffi­cile à lire ! 

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Au micro de France Télévisions, Alizé Cornet a donné son avis sur cet incroyable retour­ne­ment de situation. 

« Au‐delà du séisme que ça repré­sente de voir Sabalenka sortir dès les quarts de finale, c’est aussi le scénario du match. Elle menait 6–3, 5–3, elle a servi pour le match, elle a eu une volée facile à négo­cier qu’elle a ratée, et à partir de là, elle s’est tota­le­ment effon­drée. J’ai envie de dire que ce troi­sième set n’est pas digne d’une numéro 1 mondiale. C’est vrai que le niveau de Shnaider a augmenté, elle a été agres­sive, elle a fait beau­coup de coups gagnants, mais il on a vu beau­coup trop de déchets chez Aryna Sabalenka. Et au final, la meilleure s’est imposée, mais quel scénario de dingue ! »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 17:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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