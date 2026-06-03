Ce Roland‐Garros 2026 est décidément très difficile à lire !
Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
Au micro de France Télévisions, Alizé Cornet a donné son avis sur cet incroyable retournement de situation.
« Au‐delà du séisme que ça représente de voir Sabalenka sortir dès les quarts de finale, c’est aussi le scénario du match. Elle menait 6–3, 5–3, elle a servi pour le match, elle a eu une volée facile à négocier qu’elle a ratée, et à partir de là, elle s’est totalement effondrée. J’ai envie de dire que ce troisième set n’est pas digne d’une numéro 1 mondiale. C’est vrai que le niveau de Shnaider a augmenté, elle a été agressive, elle a fait beaucoup de coups gagnants, mais il on a vu beaucoup trop de déchets chez Aryna Sabalenka. Et au final, la meilleure s’est imposée, mais quel scénario de dingue ! »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 17:05