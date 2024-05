Alizé Cornet est un joyaux en confé­rence presse, il faut dire qu’elle manie la langue de Molière comme personne et qu’elle arrive avec brio à poser des mots sur ses émotions.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait abordé les dernières 24 heures de son dernier match à Roland‐Garros (battue sèche­ment par la Chinoise Zheng, 6–1, 6–2), elle a livré une confi­dence un peu folle.

#RolandGarros | 💭 « J’ai rêvé de Rafa toute la nuit. » En toute décon­trac­tion, @alizecornet a fait rire tous les jour­na­listes en confé­rence de presse ! pic.twitter.com/h6Jx5uvyYX — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 28, 2024

« J’ai plutôt bien dormi. J’ai rêvé de Rafa toute la nuit. Il me propo­sait de faire un match en 3 sets gagnants à Strasbourg. Normal (rires). Improbable ouais… Après, j’étais avec sa famille, on célé­brait. C’était une nuit… Donc je me suis réveillée, j’ai dit : ‘Bon ben…’ »

Par la suite, la Niçoise a expliqué qu’elle aime­rait ce que l’on garde d’elle : l’image d’une joueuse qui ne lâche rien, qui a toujours voulu donner le meilleur d’elle‐même.