En ce dimanche 25 mai, premier jour de cette nouvelle édition de Roland‐Garros, Rafael Nadal va vivre une céré­monie en son honneur sur le court Philippe‐Chatrier, où il a triomphé 14 fois.

Le journal L’Equipe en a profité pour inter­viewer Alizé Cornet, grande fan de l’Espagnol, qui est revenue sur la première défaite de ce dernier sur la terre battue pari­sienne, face à Robin Soderling en 2009.

« Le voir perdre, ça m’a fait très mal et ce qui m’a fait mal aussi, c’est la réac­tion du public, parce que les gens voulaient qu’il perde. Il ne méri­tait pas ce désa­mour, cette lassi­tude. Je peux comprendre que les gens voulaient voir autre chose mais, là, on n’était pas loin de l’ani­mo­sité. Je n’étais pas fière du public fran­çais. J’ai l’im­pres­sion que, après, Rafa est devenu un peu plus le chou­chou et ça ne déran­geait pas plus que ça le public de le voir gagner. Parce qu’il était devenu ce qu’il est devenu. »