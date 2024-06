Fraîchement retraitée et déjà consul­tante pour France Télévision pour le reste de la quin­zaine de Roland‐Garros, Alizé Cornet a été invitée à s’ex­primer sur le choix de l’or­ga­ni­sa­tion de ne programmer aucun match féminin en session de nuit lors de cette édition 2024.

Pour la Niçoise, ce n’est pas normal et le fait clai­re­ment fait savoir.

« Je suis parti­sane du fait qu’il faut créer quelque chose autour du match féminin si c’est un match en nocturne. Et moi je préfère voir un match de qualité qui dure une heure plutôt qu’une purge de 3 ou 4 heures ce qui peut arriver parfois dans des matchs mascu­lins. Désolé de le dire mais un match de qualité ne dépend pas fina­le­ment du sexe des joueurs. Je pense que pas mal de rencontres fémi­nines auraient mérité d’être en nocturne et c’est dommage qu’on ait fait le choix de ne pas les mettre. Je comprends les enjeux mais, encore une fois, il faut laisser sa chance au produit et voir ce que cela donne. »