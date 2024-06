Fraîchement retraitée et déjà consul­tante pour France TV durant cette quin­zaine de Roland‐Garros, Alizé Cornet a tenu à pousser un petit coup de gueule après le deuxième set de la deuxième demi‐finale entre Casper Ruud et Alexander Zverev.

La Niçoise s’est en effet insurgée contre le nombre trop impor­tant de sièges vides pour un match de cette impor­tance comparé aux trois autres tour­nois du Grand Chelem.

« En tout cas, je tenais à mentionner un petit point qui me tient à coeur c’est de voir ces tribunes à moitié vide, cela me fait énor­mé­ment de peine. Pour une demi‐finale mascu­line quand même, à Roland‐Garros, on sait à quel point les places sont diffi­ciles à avoir pour les vrais amou­reux de tennis, et voir à seule­ment 21h30 des tribunes comme ça, cela fait un peu de la peine pour le tournoi et pour les fans de tennis. C’est la fiesta dans tous les autres tour­nois du Grand Chelem, à cette heure‐là, les tribunes sont remplies, garnies, les gens sont surex­cités d’être là, donc c’est un peu triste. »