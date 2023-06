La disqua­li­fi­ca­tion de la paire paire Miyu Kato/Aldila Sutjiadi en double féminin fait beau­coup parler. La Japonaise Kato, qui a envoyé de manière invo­lon­taire une balle dans la tête d’une ramas­seuse de balle, ne touchera pas son prize money et ne gagnera pas de point.

Pour certaines personnes, à l’image d’Alizé Cornet, la sanc­tion est beau­coup trop sévère. Dans des propos rapportés par L’Equipe, la Française exprime sa colère avec une décla­ra­tion cinglante.

« C’est injuste, c’est une mauvaise déci­sion. J’espère que le tournoi va lui rendre son argent. Le contraire serait fou. Ça n’au­rait pas dû arriver. Se faire disqua­li­fier pour ça… Quand j’y pense, ça me donne envie de tout casser. Elle pleu­rait… Je déteste l’in­jus­tice. L’arbitre a vrai­ment fait une énorme erreur. Il s’est fait influencer par les autres joueuses. Le tournoi devrait présenter ses excuses à Kato. Ils l’ont disqua­li­fiée ! Le truc le plus fort qu’on puisse faire. Une amende, ok, mais une disqua­li­fi­ca­tion en plein match… Hier soir, j’étais dans un état (…) On devrait tous se mettre ensemble et dire au tournoi… D’ailleurs je vais aller les voir tout à l’heure. Ça m’a trop soûlée ! Leur dire : ‘J’espère que vous n’allez pas lui enlever son prize money.’ »

Un avis bien diffé­rent de celui de Nick Kyrgios par exemple.