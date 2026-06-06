« L’inutilité de cette déclaration, je suis sidérée. Dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… qu’il parle pour lui. C’est un tel manque de respect », a réagi l’ancienne joueuse française Alizé Cornet. Désormais capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et consultante pour France Télévisions pendant Roland‐Garros, elle commentait les propos tenus par Alexander Zverev sur le court après sa victoire face à Jakub Mensik en demi‐finales.
Avec le sourire, le numéro 3 mondial avait déclaré : « J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois, c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir. »
Face à la polémique naissante, un internaute a estimé que l’Allemand plaisantait simplement et qu’Alizé Cornet avait « oublié le sens de l’autodérision ». Une remarque à laquelle l’ancienne 11e joueuse mondiale a répondu sans détour :
« Complètement oublié quand il s’agit de Zverev. »
Complètement oublié quand il s’agit de Zverev 🤷🏼♀️😂— Alize Cornet (@alizecornet) June 5, 2026
Une réplique sèche qui confirme que Cornet ne porte pas Zverev dans son coeur.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 12:42