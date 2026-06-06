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Alizé Cornet en remet une couche sur Zverev : « J’oublie complè­te­ment le sens de l’au­to­dé­ri­sion quand il s’agit de lui »

Par
Baptiste Mulatier
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« L’inutilité de cette décla­ra­tion, je suis sidérée. Dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… qu’il parle pour lui. C’est un tel manque de respect », a réagi l’ancienne joueuse fran­çaise Alizé Cornet. Désormais capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et consul­tante pour France Télévisions pendant Roland‐Garros, elle commen­tait les propos tenus par Alexander Zverev sur le court après sa victoire face à Jakub Mensik en demi‐finales.

Avec le sourire, le numéro 3 mondial avait déclaré : « J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois, c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir. »

Face à la polé­mique nais­sante, un inter­naute a estimé que l’Allemand plai­san­tait simple­ment et qu’Alizé Cornet avait « oublié le sens de l’autodérision ». Une remarque à laquelle l’ancienne 11e joueuse mondiale a répondu sans détour :

« Complètement oublié quand il s’agit de Zverev. »

Une réplique sèche qui confirme que Cornet ne porte pas Zverev dans son coeur. 

Publié le samedi 6 juin 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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