« L’inutilité de cette décla­ra­tion, je suis sidérée. Dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… qu’il parle pour lui. C’est un tel manque de respect », a réagi l’ancienne joueuse fran­çaise Alizé Cornet. Désormais capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et consul­tante pour France Télévisions pendant Roland‐Garros, elle commen­tait les propos tenus par Alexander Zverev sur le court après sa victoire face à Jakub Mensik en demi‐finales.

Avec le sourire, le numéro 3 mondial avait déclaré : « J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois, c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir. »

Face à la polé­mique nais­sante, un inter­naute a estimé que l’Allemand plai­san­tait simple­ment et qu’Alizé Cornet avait « oublié le sens de l’autodérision ». Une remarque à laquelle l’ancienne 11e joueuse mondiale a répondu sans détour :

« Complètement oublié quand il s’agit de Zverev. »

Complètement oublié quand il s’agit de Zverev 🤷🏼‍♀️😂 — Alize Cornet (@alizecornet) June 5, 2026

Une réplique sèche qui confirme que Cornet ne porte pas Zverev dans son coeur.