🎾Le TIRAGE AU SORT des Françaises à #RolandGarros :



- Caroline Garcia 🇫🇷 [WC] vs Qualifiée / Lucky Loser

- Clara Burel 🇫🇷 vs Kalinskaya 🇷🇺 [23]

- Diane Parry 🇫🇷 vs Fiona Ferro 🇫🇷 [WC]

- Océane Dodin 🇫🇷 vs Day 🇺🇸

- Varvara Gracheva 🇫🇷 vs Sakkari 🇬🇷 [6]

- Alizé Cornet 🇫🇷 [WC] vs…